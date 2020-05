«Те, кто не ценит прошлого, — не имеют будущего. Это касается любой страны, любого поколения и любых политиков. У тех, кто не хочет признать и пропустить через себя то, что было 75 лет назад, я уверен, у этих стран, у этих политиков наверняка будет и очень непростое будущее», - заявил президент Игорь Додон в интервью российскому информагентству ТАСС, подчеркнув, что очень важно бережно относиться к истории, извлекать из нее уроки, и не пытаться переписывать прошлое в угоду настоящему. Помимо предстоящего празднования 75-летия Великой Победы собеседники конечно же не могли обойти и тему мирового кризиса связанного с пандемией.





Президент рассказал зам.главе ТАСС Михаилу Гусману о проблемах с которыми сталкивается наша страна в связи с распространение коронавируса нового типа. Пандемия, по словам Игоря Додона, показала, кто, действительно, не на словах является другом Молдовы.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Нужно признать, что эта пандемия показала who is who, кто настоящий друг и кто в беде всегда будет находиться рядом, даже если у него ситуация тоже очень непростая. Я здесь приведу в пример Россию, Китай, потому что это были первые государства, которые откликнулись. Из европейских стран это была Швейцария».



Додон подчеркнул, что наша страна ценит оказанную Россией помощь, потому что прекрасно понимает, что в России тоже все очень непросто, добавив, что мир в целом, уже не будет прежним, и с точки зрения экономики, и в социальной сфере.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Я думаю, что геополитическая ситуация будет другая, потому что мы увидели, что даже в рамках Европейского союза было много случаев, когда перебивали друг у друга лоты медикаментов, закрывали границы, не позволяли выезжать-въезжать транспорту, который перевозил гуманитарные грузы. Мы это знаем, мы попали в эту ситуацию».



Ну а основной темой беседы главы государства и Михаила Гусмана стало предстоящее празднование Дня Победы. Президент отметил, что руководство страны и он лично всегда продвигал патриотическое воспитание молодежи, для того, чтобы будущие поколения знали и чтили свою историю, потому что молдавскому народу есть чем гордиться. Додон сообщил, что в Молдове было восстановлено более полутора тысяч памятников Великой Отечественной войны.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Мы ценим историю. Потому что мы считаем себя потомками победителей. Потому что это была общая Победа. Я уверен, что это всегда будет оставаться нашей историей, историей нашей страны».



Президент также сообщил, что в этом году, по его инициативе будет снят документальный фильм о социалистической Молдове для того, чтобы детально показать, как это было, как при помощи дружественных братских народов, вновь отстраивалась послевоенная Молдавия и как она превращалась в процветающую республику. Игорь Додон подчеркнул, что молдавский народ помнит и ценит эту помощь, и понимает, что «мы все смогли выжить, перебороть и преодолеть трудности только вместе».