



113 новых случаев коронавируса подтверждено в Молдове за сутки. Было проведено одна тысяча тринадцать тестов, и первоначальных и повторных. Актуальные данные озвучила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, которая уточнила, что все новые случаи – местные, и большинство из них - 39 – зарегистрировано в Кишиневе.

ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



«Количество выздоровевших на сегодняшний день составляет 1 658 человек. Сегодня было выписано 114 пациентов».



Министр уточнила, что 26 человек продолжают оставаться в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ, состояние еще двухсот двадцати семи пациентов оценивается как тяжелое. 7 человек скончались, таким образом, число умерших в Молдове с начала пандемии от коронавируса и его последствий - 143 человека. 6 мая было подтверждено наличие коронавируса у 20 сотрудников системы здравоохранения. Очагами заражения продолжают оставаться: столичная больница «Святой троицы» и Чадырлунгская районная больница. Напомним, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом на данный момент составляет 4 476. Вылечились 1 658 человек.