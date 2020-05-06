



Сегодня на телеканале Россия-24 вышло интервью президента Республики Молдова Игоря Додона. С главой государства побеседовал известный российский журналист-международник, первый заместитель генерального директора государственного информационного агентства ТАСС, телеведущий Михаил Гусман. Мы связались с мэтром российской журналистики и спросили у него, о закулисье его общения с молдавским президентом.



В активе заслуженного журналиста России, лауреата Государственной премии Российской Федерации, первого заместителя генерального директора агентства ТАСС Михаила Гусмана более 400 интервью с главами государств и правительств. Именно он был первым российским журналистом, взявшим интервью у президента США Барака Обамы.



Телевизионной аудитории Михаил Гусман знаком как автор и ведущий уникальной на российском телевидении передачи “Формула власти”. Этот авторский проект выходит в эфир почти 20 лет. Героями “Формулы власти” за прошедшие два десятилетия становились президенты, канцлеры, монархи, руководители международных организаций и религиозные лидеры. 2020 год, как подчеркивал сам Михаил Гусман, является особым для всех нас – это год 75-летия Великой Победы. Поэтому основными героями его авторского проекта в этом году стали лидеры стран антигитлеровской коалиции и стран, которые внесли наибольший вклад в общую Победу. Один из них – президент Республики Молдова Игорь Додон.



Михаил Гусман, тележурналист, первый зам. генерального директора ТАСС (Россия)

Я с Игорь Николаевичем имел честь уже беседовать неоднократно. Уже вскоре после его избрания президентом, хочу подчеркнуть, что это было всенародное избрание, мы встречались с ним и в Кишинёве и в Москве. Так что это не первая моя встреча с ним как с президентом и не первое интервью.



Поскольку это уже далеко не первое интервью с Игорем Додоном, у Михаила Гусмана сложилось определенное впечатление о собеседнике.



Михаил Гусман, тележурналист, первый зам. генерального директора ТАСС (Россия)

Первое – Игорь Николаевич внимателен к интересам журналистов, к интересам прессы, он открыт, откровенен, готов отвечать на любые вопросы. Иногда они могут быть неприятными, иногда вполне приемлемые. Но это участь любого президента, и в этом смысле президент Молдовы открыт для прессы и это очень важно. С другой стороны наши частые встречи ещё объясняются тем, что мне как журналисту, как челвоеку, который взял интервью более чем у 400 глав государств и правительств, личность Игоря Додона очень интересна. Потому что он что называется self made man, сам себя сделал. Он из простой семьи, вырос до президента своей страны, и я не зря это подчеркнул, на всенародных выборах».



Основной темой нынешней беседы Михаила Гусмана с Игорем Додоном стала тема победы всего советского народа в Великой Отечественной войне. Затронули собеседники и ряд других вопросов, например, о состоянии молдавско-российских отношений.



Михаил Гусман, тележурналист, первый зам. генерального директора ТАСС (Россия)

«То, что президент не только в моем интервью, но и всегда провозглашает многовекторность внешнеполитического развития Молдовы – это вполне разумно. Молдова находится в очень специфическом геополитическом положении. Соседи самые разные вокруг Молдовы, с разными политическими системами, с разными политическими ориентирами. При этом Игорь Николаевич всегда, и он это подчеркивал неоднократно, выступает за полноценное и плотное сотрудничество с Россией, прекрасно понимаю, что это взаимовыгодное сотрудничество. Это реалистический и прагматический подход, потому что Россия исторически готова оказать Молдове, как крупное государство, Молдове как небольшому государству всестороннюю поддержку. Да взаимовыгодную, да взаимополезную, но при этом достаточно большую поддержку».



Сегодня на телеканале Россия-24 вышла лишь часть интервью Михаила Гусмана с президентом Республики Молдова. Целиком беседа с Игорем Додоном выйдет в ближайшее время в рамках его авторской передачи “Формула власти”.