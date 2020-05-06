



Ежемесячно продуктовые наборы будут получать нуждающиеся жители столицы. С такой инициативой выступила примэрия Кишинева. Более 800 пакетов уже доставлено в три столичных сектора. О том, кто помогал социальным работникам, расскажет Илона Ведрашко.



Татьяна Панкевич по профессии бармен, по призванию мама, а в душе волонтёр. С самого детства девушка бесконечно приносила домой уличных животных и потом искала им новых хозяев. С возрастом её волонтёрская деятельность только набирала обороты. Теперь Татьяна, помогает всем, чем может, всем без исключения.



Татьяна Панкевич, волонтер

«Моя деятельность – кошки, собаки, подвоз людей в плохую погоду, помогаю престарелым. У меня есть две бабушки, которым я постоянно помогаю, покупаю им продукты. Вещами помогаю, матерям одиночкам. У меня двое детей сын и дочка, и от них остается одежда, и я ей раздаю».



За 10 лет Татьяна успела помочь тысячам нуждающимся. Она не прекратила свою благотворительную деятельность и в период чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.



Татьяна Панкевич, волонтер

«Первая помощь – подвезла двух врачей, увидела в группе. Я была в том районе и подвезла. Потом познакомилась с ребятами, с водителями с администрацией нашей, которая создала группу».



Сегодня Татьяна Панкевич помогает муниципальным социальным столовым сектора Буюканы развозить продуктовые пакеты нуждающимся. Их в это секторе 282 человека.



Татьяна Панкевич, волонтер

«Потому что если не мы выручим, то кто? Как говориться. Мы подаем пример нашим детям, мы меняем мир к лучшему».



Виолетта Дорул, начальник соц. Службы сектор Буюканы

«На сегодняшний день, к сожалению, социальные столовые не могут работать в связи с карантином. И было принято решение как примэрии так и нашим главным управлением о предоставлении социальных пакетов».



«Социальный пакет содержит 2 литра масла, 400 г сыра, 600 г масла сливочного, пакет сока, килограмм макарон, два килограмма риса, с сахара, и 4 кг мяса. – Это ежемесячный запас? Да, это то, что рассчитано на одного человека на месяц».



«Семен, мы принесли вам пакет с продуктами из столовой. Дам Бог вам здоровья. Мы стараемся заботиться о всех, но в меру возможностей. И вы заботьтесь о себе. Спасибо вам».



Если бы не помощь волонтеров, то социальным работникам пришлось бы нелегко. Они попросили помочь с доставкой тяжёлых, почти 15 килограммовых пакетов с продуктами, их получателям.



Алексей Сивуник, волонтер

«Мы как большое интернет сообщество не смогли, не откликнутся на этот призыв. Мы собрали много людей, автомобилистов в первую очередь, и просто людей, которые готовы помочь и откликнулись на этот призыв».



На сегодняшний день силами социальных работников и волонтеров в три района Кишинёва уже доставлено более 800 продуктовых наборов.