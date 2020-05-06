



Кишинёвские власти начали борьбу с амброзией – опасным растением, которое у многих вызывает сильнейшую аллергическую реакцию. Генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан поручил разработать карту участков, на которых растет амброзия, до следующей недели.

Амброзия - очень распространенное и очень опасное, растение-сорняк. Растёт вдоль дорог, на заброшенных земельных участках, в парках, садах, на участках, засеянных зерновыми и подсолнухами. 5 лет назад у известного журналиста Павла Зингана обнаружилась аллергия на амброзию. Первые симптомы оказались похожими на сезонный грипп.

ПАВЕЛ ЗИНГАН, ЖУРНАЛИСТ

«Когда появились первые симптомы, я подумал, что у меня простая простуда или ангина. Я пытался лечиться антибиотиками, но это не помогло. Тогда доктор прямо по телефону поставил мне диагноз - аллергия на амброзию».

Пыльца амброзии, которую разносит ветром, провоцирует у человека поллиноз и является одним из усугубляющих факторов бронхиальной астмы. Аллергологи предупреждают, что среди цветущих трав амброзия является самым мощным аллергеном.

ТАТЬЯНА ГОРЕЛКО, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ АЛЛЕРГОЛОГИИ НИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

«К сожалению, это чрезвычайно агрессивное растение-сорняк. Любой из нас может почувствовать его вредоносные особенности. Симптомы аллергии: в первую очередь - это заложенность носа, покраснение и слезотечение».

Амброзия растёт с апреля, а цветёт с конца июля до средины сентября. И пока сезон цветения сорняка ещё не наступил, в Кишиневе начали готовиться к серьезному противостоянию. На кону здоровье многих людей, страдающих аллергией.

ЮРИЙ ВИТНЯНСКИЙ, ВИЦЕ-ПРЕТОР СЕКТОРА БОТАНИКА КИШИНЕВА

«К жаркому сезону, периоду, когда везде произрастает амброзия, было принято решение скашивать этот сорняк. Все муниципальные предприятия, каждое отвечает за свою территории, должно подготовить город, убрать амброзию, чтобы летом жители-аллергики не испытывали проблем».



СЕРГЕЙ КАРП, ГЛАВА «АССОЦИАЦИИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА»

«Было обработано несколько гектаров земли с амброзией. Сегодня мы планировали вручную обработать небольшие секторы. Из-за прогноза погоды и ожидаемого дождя, мы решили не тратить время напрасно, продолжим работу, когда позволят погодные условия».

Врачи говорят, что аллергия на амброзию сродни аллергии на тополиный пух. Она не дает температуры, но её проявления похожи на простудные. Людям-аллергикам медики рекомендуют избегать мест произрастания амброзии, носить маски и чаще мыть руки.

ТАТЬЯНА ГОРЕЛКО, ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛЕНИЕМ АЛЛЕРГОЛОГИИ НИИ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

«Во-первых, мы должны минимизировать контакты с пыльцой амброзии, необходимо уничтожить сорняк до его цветения, а также необходимо избегать пребывания в тех местах, где больше всего растёт амброзии».

Порядка 20% населения планеты страдают от аллергии на амброзию. Больше всего этому недугу подвержены маленькие дети.