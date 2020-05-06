



Молдавскому поисковому отряду «Август» уже 10 лет. Его руководитель в канун Дня Великой Победы поделился с нашей съемочной группой интересными историями о раскопках на бывших полях сражений. Об этом в репортаже Илоны Ведрашко.



Василий Сеньковский по образованию историк и музеограф. Сегодня он руководит поисковым отрядом «Август», который занимается перезахоронением останков павших во время Великой Отечественной Войны. Немало времени августовцы уделяют восстановлению воинских захоронений и мемориалов.



Василий Сеньковский, руководитель поискового отряда «Август»

«Это касается не только нашей страны. Такая ситуация на территории всего СНГ. Когда я начал работать, и понял, что очень много имен не увековечено у нас в стране, я пришел к выводу, что необходимо исправлять ситуацию. Пополняя данные, и освежая память, я понимаю, что помню практически все имена, по всем запросам, с которыми к нам обращались».



Обычно вместе с останками солдат находят и их личные вещи - именные медальоны, бритвенные принадлежности, расчески, кружки, ложки или наручные часы с самодельной гравировкой. Поисковики верят: погибшие бойцы сами хотят, чтобы их нашли.



Василий Сеньковский, руководитель поискового отряда «Август»

«Это инициалы ЗВЗ, а на обратной стороне Зайко Василь, то есть это украинец или беларус, сразу понятно. Последний инициал это отчество – Захарович, Зиновьевич то есть вариантов не много. Открываем, смотрим Украинская ССР, Николаевская область, Привольянский район. В 41 году попал в плен, позже был освобожден. 351 дивизия. На этом месте, где был найден котелок, воевала именно эта дивизия, и именно этот полк».



Объеденная база данных участников войны министерства обороны Российской Федерации стала своеобразной рукой помощи поисковикам всего СНГ.



ИЛОНА ВЕДРАШКО, КОРРЕСПОНДЕНТ ACCENT TV

«Поиск героя войны стал действительно легче, вам необходимы всего лишь имя, фамилия, отчество и год рождения. Вбиваете в строку поиска и вот, ваши родные, со всеми необходимыми данными. Однако из года в год находятся все больше и больше пропавших солдат».



Василий Сеньковский, руководитель поискового отряда «Август»

«Работая по тому или иному захоронению, мы находим от 30 до 50 процентов отсутствующих имен. Это большой процент. А неточностей в существующих, нереставрированных нами еще мемориалах советских времен, в существующем списке неточностей написание данных, искажений: инициалы, годы рождения, и званий, неточностей процентов 15-25».



Немало времени занимает поиск самих захоронений. Так однажды молдавские поисковики по запросу Российской стороны, пытались найти могилу лейтенанта медицинской службы. Женщина погибла в Молдове в Дрокиевском районе. Но в Россию пришлось отправить ответ «Место захоронения, не подтверждено, могила не найдена».



Василий Сеньковский, руководитель поискового отряда «Август»

«То есть мы должны были выехать на место, изучив все документы, карты, схемы, опросили местное население, и произвели практические работы по поиску. (Это восемь траншей, примерно 30 на 15 метров».



Поисковые отряды, среди которых и молдавский поисковый отряд Август вносят весомый вклад в то, чтобы всё меньше было памятников неизвестному солдату. Они находят останки воинов, которых и через 75 лет после той войны ищут родные и близкие. Ведь мы должны знать имена тех, кто спас для нас мир от фашизма.