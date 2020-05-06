



Защитные костюмы для молдавских медиков. Партию гуманитарной помощи на сумму 50 тысяч евро передало нашему Министерству здравоохранения Посольство Германии. Костюмы сшиты на одном из молдавских предприятий. Глава Минздрава Виорика Думбрэвяну искренне поблагодарила посла Ангелу Ганнингер, уточнив, что, таким образом, Германия помогла не только молдавским врачам, но и работникам сектора легкой промышленности Молдовы.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«От имени народа Молдовы и медицинских работников мы выражаем нашу искреннюю благодарность за поддержку, оказываемую Германией и ЕС в эти сложные моменты для медицинской системы, когда государство должно обеспечить каждого медицинского работника, находящегося на передовой, всей необходимой защитой».



посол Германии в Молдове Ангела Ганнингер заявила, в свою очередь, что очень рада возможности передать помощь от эФэРГэ нашей стране, и добавила, что лишь совместными усилиями, мир может побороть пандемию.



«Германия убеждена, что только вместе сможем преодолеть этот кризис. Для этих целей, моя страна передала более миллиона евро ООН и другим международным организациям, ведущим борьбу с коронавирусом».



Защитные костюмы, полученные от посольства Германии в Молдове, распределят между всеми стратегическим медицинским учреждениями, задействованными в борьбе с COVID-19.