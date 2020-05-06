



Большинство мандатов в новом парламенте в случае досрочных выборов получит Партия социалистов Республики Молдова. А попадут в новый парламент 5 политических партий, при этом, партию «ШОР» заменит «Наша партия». Таковы данные опроса «Избирательный барометр-2020».



Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, то 5 политических партий сумели бы преодолеть избирательный порог. При этом больше всего депутатских мандатов получит Партии социалистов. За которую проголосуют 45,5% определившихся избирателей. За ПДС готовы голосовать 21,5%, а за ДПМ – почти 8. «Платформа ДА» и «Наша партия» наберут по 6,4%. Остальные партии не преодолеют пятипроцентный избирательный порог.



Телефонный опрос проводился компанией «IData» с 26 апреля по 4 мая 2020 года. Был опрошен 931 человек. Погрешность составляет +- 3 целых и две десятых %.