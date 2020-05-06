



Игорь Додон остаётся политиком, который пользуется наибольшим доверием населения нашей страны. Это подтверждает опрос общественного мнения «Избирательный барометр-две тысячи двадцать», результаты которого обнародованы 6 мая.



Согласно представленным данным, президент Игорь Додон заручился доверием более чем 48% граждан из числа определившихся. С большим отставанием за президентом следует лидер ПДС Майя Санду - почти 23%. Замыкает тройку доверия лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый – ему доверяют почти 5% населения. У председателя партии «Платформа ДА» Андрея Нэстасе показатель доверия составляет 4,6%. Родственник Плахотнюка Андриан Канду, являющийся сейчас лидером группы «Pro Moldova» сумел заручиться доверием лишь 1,2% определившихся опрошенных.



Телефонный опрос проводился компанией «IData» в период с 26 апреля по 4 мая 2020 года. Был опрошен 931 человек. Количество определившихся – 463. Погрешность составляет +- 3,2%.