С завтрашнего дня никто не сможет посещать кишиневские магазины и аптеки без маски.



С 7 мая ни один человек не вправе посещать магазины и аптеки без защитной маски. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.



- Администраторы перечисленных торговых заведений не будут разрешать доступ лицам без масок. Несоблюдение этого положения или установленных мер представляет опасность для общественного здоровья и станет основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности виновных, - написал Чебан в социальной сети.



Нововведения одобрены сегодня столичной комиссией по чрезвычайным положениям.