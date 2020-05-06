С 7 мая посещение аптек и магазинов без защитных масок запрещено
С завтрашнего дня никто не сможет посещать кишиневские магазины и аптеки без маски.
С 7 мая ни один человек не вправе посещать магазины и аптеки без защитной маски. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.
- Администраторы перечисленных торговых заведений не будут разрешать доступ лицам без масок. Несоблюдение этого положения или установленных мер представляет опасность для общественного здоровья и станет основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности виновных, - написал Чебан в социальной сети.
Нововведения одобрены сегодня столичной комиссией по чрезвычайным положениям.
С 7 мая ни один человек не вправе посещать магазины и аптеки без защитной маски. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.
- Администраторы перечисленных торговых заведений не будут разрешать доступ лицам без масок. Несоблюдение этого положения или установленных мер представляет опасность для общественного здоровья и станет основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности виновных, - написал Чебан в социальной сети.
Нововведения одобрены сегодня столичной комиссией по чрезвычайным положениям.
Опубликовано: 17:54 06/05/2020
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