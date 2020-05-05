



115 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Молдове за последние сутки. Министр здравоохранения Виорика Думбравяну представила сегодня актуальную статистику.



Виорика Думбрэвяну, Министр здравоохранения, труда и соцзащиты

Сегодня у нас 115 новых зарегистрированых случаи заражения Covid-19. Всего случаев у нас 4363, активных случаев 2683. Всего тестов, выполненных в течение дня, 924. +



Все случаи заражения Covid-19 передаются локально. Число выздоровевших -1544 человек. В результате проб, которые были обработаны в течение вчерашнего дня, выписан еще 121 человек.

На этом этапе у нас 28 человек, подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние крайне тяжелое, 227 человек, находятся в тяжелом состоянии.