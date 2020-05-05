



Сороки и Глодяны выходят из карантина. Об этом заявил премьер-министр Ион Кику по итогам заседании Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. В этих городах наблюдается положительная динамика эпидемиологической ситуации, что и позволяет вывести их из карантина.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Было принято решение, о прекращении действия режима карантина в Сороках с 8 мая 2020 года. Там был зарегистрирован очаг распространения вируса, но с 24 апреля не было зафиксировано, ни одного нового случая инфицирования. С 11 мая выходит из карантина и город Глодяны».



Ион Кику добавил, что в последующие дни будет рассмотрена возможность вывода из карантина города Штефан-Водэ и села Талмаза Штефанводского района. Всего на сегодня режим карантина действует в 8 населенных пунктах республики.



Премьер-министр сообщил о мерах поддержки патентообладателей, которые были вынуждены приостановить свою деятельность из-за режима чрезвычайного положения. Обладатели патентов смогут получить единовременное пособие в размере двух тысяч семисот семидесяти пяти леев.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

«Было принято решение выделить единовременную помощь патентообладателям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Эти категории получат от государства по 2775 леев. Это касается не только обладателей патентов, дающих право на коммерческую деятельность, но и всем остальным патентообладателям. Всего на эти цели государство выделит примерно 34 миллиона леев. Средства поступят на счета предпринимателей до 30 июня.



Кику добавил, что патентообладателям не обязательно куда-либо обращаться подавать или подавать какие-либо заявления, чтобы получить финансовую помощь. Средства будут переведены напрямую на счета предпринимателей, благодаря базе данных Национального Агентства Занятости. Также объявлено, что нааселенные пункты и граждане республики, пострадавшие от обильных дождей и града в минувшие выходные, получат финансовую помощь от государства. Кику пояснил, что это произойдёт после обработки отчетов о нанесенном ущербе местных администраций.