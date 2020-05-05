



Окажут помощь и возместят убытки жителям села Бульбоака, чьи хозяйства пострадали из-за затопления улицы Варница. Ущерб оценит специальная комиссия, созданная местными властями. Напомним, накануне в социальных сетях появилось несколько видео, на которых видно как под сильным дождём бульбоакская улица Варница буквально превратилась в реку. По словам местных жителей, уровень воды поднялся до двух метров.



Примар села Бульбоака Ион Берзой, рассказал журналистам, что при обильных осадках улицу Варница затапливает регулярно. Причиной тому особенности рельефа - вся вода с ближайших полей стекается на эту улицу.



ИОН БЕРЗОЙ, ПРИМАР СЕЛА БУЛЬБОАКА

«При обильных дождях у нас постоянно заливает улицу Варница. В 5-6 километрах есть большой спуск, и когда выпадают осадки, оттуда всё приносит на эту улицу. В этом году ущерб не такой большой. В основном затронуло сельскохозяйственные растения. Например, в 2017 году не выдержали даже плотина. Ситуация была серьезнее».



Жители улицы Варница говорят, что уровень воды поднялся на, без малого, два метра. В результате пострадали некоторые хозяйства. Сельскохозкультуры буквально смыло, а ещё водой принесло мусор. Проблемы остаются и после ухода воды.



«Собирается тут вода. Вчера вечером вода тут шла рекой, где-то на два метра поднялся уровень. Вы сами видите вокруг меня, мусор выбросило аж сюда, ко мне в огород. Поток переломал забор, а все что посадил, унесло течением. Кругом грязь осталась».



«Каждый раз, когда обильные дожди – вот такая проблема возникает на этой улице. Мы здесь даже пройти не можем. Смотрите, я вышла в калошах, ходить по-другому по этой грязи невозможно».



«Видите, мы построили забор из котельца, если бы не это и нас бы затопило, и в огород и до курятника вода доходила раньше».



Специальная комиссия уже подсчитывает ущерб, нанесенный стихией, жителям села. Затем местные власти постараются покрыть убытки сельчан.