



Президент Игорь Додон в ходе своего рабочего визита в Фалештский район, побывал в местной больнице, чтобы увидеть, как медучреждение справляется с пандемией. Есть ли в медучреждении необходимое оборудование и средства защиты. Увиденным глава государства остался доволен.



Пообщавшись с директором больницы и с врачами, президент убедился, что учреждение оснащено всем необходимым оборудованием, у медработников есть все нужные средства защиты. Игорь Додон искренне поблагодарил весь медперсонал за полную самоотдачу на благо всего населения Фалешсткого района.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«У вас всего достаточно? Есть средства защиты, оборудование? Хорошо, что всем снабжены. Я хочу вас поблагодарить за ваш труд. Я хочу объехать все больницы во всех районах, чтобы посмотреть – какая там ситуация. Здоровья вам!»



Сейчас Фалештской больнице проходят лечение 10 пациентов, зараженных коронавирусом, 30 уже выписались. Всего в районе с начала пандемии было зарегистрировано 148 случаев заражения, 58 человек выздоровели, семеро скончались.