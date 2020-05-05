



В преддверии Дня Великой Победы, глава государства поздравил ветерана Великой Отечественной войны Сергея Степановича Кушнира, которому в этом году исполняется 95 лет. Игорь Додон искренне поблагодарил бывшего разведчика за его неоценимый вклад в приближение Победы и наградил его высшей наградой Молдовы – Орденом Республики.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«В преддверии большого праздника, через несколько дней мы будем отмечать 75-ую годовщину Победы в ВОВ, и в знак благодарности за все, что вы сделали для нашей страны и для нашего народа, я хотел Вам вручить высшую награду – Орден Республики».



Сергей Кушинр был призван в ряды Красной армии в 1943 году и прослужил всю войну в разведке. Он искренне поблагодарил президента за то, что тот чтит и помнит Великий Подвиг, а также за то, что лично вручил эту награду ветерану.



СЕРГЕЙ КУШНИР – ВЕТЕРАН ВОВ

«Я выражаю вам личную благодарность и спасибо, что вы лично приехали в Фалешты. и я вас увидел лично».



Вручение высшей государственной награды состоялось в ходе рабочего визита Игоря Додона в Фалештский район. Также, президент посетил Мемориал города Фалешты, почтив память защитников нашей большой Родины от фашистских захватчиков, отдав дань уважения воинам, погибшим в Афганистане и в ходе вооруженного конфликта 1992 года, а также ликвидаторам последствий чернобыльской аварии.