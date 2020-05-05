



Мы продолжаем рассказывать о вручении памятных медалей к 75-летию победы в Великой Отечественной войне нашим ветеранам. Медали получат 394 ветерана, дожившие до этой круглой даты. О том, как проходит награждение в нашем следующем репортаже.



Михаилу Васильевичу Рвачеву - участнику исторической Курской битвы - 94 года. О начале войны он узнал во время подготовки к школьным выпускным экзаменам. Михаил Васильевич никогда не сможет забыть голос Левитана в радиоприемнике, сообщившего о нападении фашистской Германии на СССР. Сегодня ветеран искренне переживает за врачей, которые каждый день рискуют своей жизнью. Он говорит об этом, не скрывая слез.



Михаил Рвачев, ветеран вов

«Я смотрю и переживаю, сколько людей гибнет на всей земле. Я кланяюсь врачам. Все врачи, медсестры, все нас обслуживают и нас спасают. Сами гибнут, а нас спасают. Хуже чем на войне».



Сегодня на груди Михаила Васильевича появится еще одна медаль – памятная. В этом году по понятным причинам вручение проходит в домашней обстановке.



Алексей Петрович, руководитель общественной организации «Национальный комитет «Победа»

«В канун Дня Победы, мы сегодня вручали ветеранам Великой Отечественной Войны юбилейную медаль «75 лет победы в Великой Отечественной Войне». Этой награде удостоены все участники ВОВ, труженики тыла и лица приравненные к ним. К сожалению не все дожили до этого счастливого дня, но все те, кто находится в строю, все те, кто сегодня этот праздник будет отмечать вместе с нами, все эту медаль получат и будут соответствующим образом поздравлены».



Памятные медали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне получат 394 ветерана Молдовы.