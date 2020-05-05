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Виорика Думбрэвяну: Тесты на COVID-19 будут проводиться и в кагульской лаборатории


Тесты на наличие коронавируса будут проводиться и на юге страны, в лаборатории, которую задействовали сегодня в Кагуле. Об этом сообщила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.

- Сегодня Национальное агентство общественного здоровья задействовало лабораторию в Кагуле с тем, чтобы и на юге страны появилась возможность проводить тесты на наличие инфекции COVID-19”, - сообщила глава ведомства.

Она добавила, что сотрудники лаборатории прошли курс обучения в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

- Персонал был обучен работать в соответствии с существующими протоколами. Будет также обеспечена оперативность обработки собранных анализов в южных районах страны, - сообщила министр.


Опубликовано: 18:42 05/05/2020

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