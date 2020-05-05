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Ион Кику: Населенные пункты, пострадавшие в результате природных бедствий, получат финансовую поддержку



Населенные пункты и граждане, пострадавшие в результате природных бедствий, получат финансовую поддержку. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

Глава кабмина уточнил, что центральные власти собирают информацию о причиненном ущербе.

- Кроме пандемии, обсуждались и последствия природных бедствий, проливных дождей. Собираем информацию об ущербе, а из госбюджета будут выделены средства для поддержки пострадавших, - заявил премьер Ион Кику.


Опубликовано: 18:11 05/05/2020

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