Ион Кику: Населенные пункты, пострадавшие в результате природных бедствий, получат финансовую поддержку
Населенные пункты и граждане, пострадавшие в результате природных бедствий, получат финансовую поддержку. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.
Глава кабмина уточнил, что центральные власти собирают информацию о причиненном ущербе.
- Кроме пандемии, обсуждались и последствия природных бедствий, проливных дождей. Собираем информацию об ущербе, а из госбюджета будут выделены средства для поддержки пострадавших, - заявил премьер Ион Кику.
Опубликовано: 18:11 05/05/2020
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