

Населенные пункты и граждане, пострадавшие в результате природных бедствий, получат финансовую поддержку. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.



Глава кабмина уточнил, что центральные власти собирают информацию о причиненном ущербе.



- Кроме пандемии, обсуждались и последствия природных бедствий, проливных дождей. Собираем информацию об ущербе, а из госбюджета будут выделены средства для поддержки пострадавших, - заявил премьер Ион Кику.