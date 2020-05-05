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Сороки и Глодяны выходят из карантина



В двух из восьми населенных пунктов отменен карантинный режим. Об этом сообщил премьер Ион Кику. По его словам, в Сороках и Глодянах отмечается значительное снижение количества новых случаев COVID-19.

- Прекращение карантина в Сороках вступает в силу с 8 мая 2020 года. Там был зафиксирован значительный очаг распространения вируса, но в последнее время произошло значительное сокращение случаев. В последний раз заражение коронавирусом имело место 24 апреля. С 11 мая прекращается карантин и в г. Глодяны, - сообщил премьер.

Глава кабмина также заявил, что в последующие дни может быть принято решение об отмене карантинных мер в г. Штефан-Водэ и с. Талмаза.


Опубликовано: 17:55 05/05/2020

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