Серьёзный пожар вспыхнул сегодня, 5 мая, на одном из складов, расположенных на улице Узинелор в столичном секторе Чеканы, пишет aif.md.



Согласно полученным данным, возгорание произошло в одном из помещений, где хранились пластиковые пробки для шампанского. На место происшествия прибыли восемь пожарных расчетов.



Сотрудникам ГИЧС удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня. Пожар уничтожил материальные ценности в помещении площадью 6 квадратных метров. Специалистам удалось спасти материальные ценности и другие помещения склада.



В результате возгорания никто не пострадал. Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются. Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 40 чрезвычайных ситуациях.

