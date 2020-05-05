Серьезный пожар на складе в секторе Чеканы
Серьёзный пожар вспыхнул сегодня, 5 мая, на одном из складов, расположенных на улице Узинелор в столичном секторе Чеканы, пишет aif.md.
Согласно полученным данным, возгорание произошло в одном из помещений, где хранились пластиковые пробки для шампанского. На место происшествия прибыли восемь пожарных расчетов.
Сотрудникам ГИЧС удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня. Пожар уничтожил материальные ценности в помещении площадью 6 квадратных метров. Специалистам удалось спасти материальные ценности и другие помещения склада.
В результате возгорания никто не пострадал. Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются. Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 40 чрезвычайных ситуациях.
Согласно полученным данным, возгорание произошло в одном из помещений, где хранились пластиковые пробки для шампанского. На место происшествия прибыли восемь пожарных расчетов.
Сотрудникам ГИЧС удалось в кратчайшие сроки локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня. Пожар уничтожил материальные ценности в помещении площадью 6 квадратных метров. Специалистам удалось спасти материальные ценности и другие помещения склада.
В результате возгорания никто не пострадал. Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются. Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 40 чрезвычайных ситуациях.
Опубликовано: 17:30 05/05/2020
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