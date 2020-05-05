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Спикер парламента Зинаида Гречаный провела встречу с послом России Олегом Васнецовым


Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Во время встречи стороны обсудили актуальные вопросы молдо-российского сотрудничества в различных областях.

Собеседники отметили действия по борьбе с коронавирусом в двух странах и подчеркнули важность взаимной поддержки в этом процессе.

Зинаида Гречаный поблагодарила руководство Российской Федерации за помощь, оказанную Республике Молдова в борьбе с «КОВИД-19», и за готовность предоставить финансовую помощь, отметив ее важное значение для поддержания бюджетной стабильности страны.

Спикер выразила сожаление в связи с тем, что кредитное соглашение, переговоры по заключению которого велись с осени прошлого года и которое было адаптировано к новым реалиям, будучи столь необходимым для нашей страны, было опротестовано политическими оппонентами в Конституционном суде, которому предстоит принять решение по этому вопросу на заседании 7 мая этого года.

Председатель Парламента подтвердила серьезную заинтересованность молдавских властей в эффективном сотрудничестве с Российской Федерацией во всех областях и подтвердила готовность к дальнейшему развитию молдо-российского политического диалога.

На встрече также обсуждались вопросы празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то, что чрезвычайное положение сказалось на праздновании знаменательной даты в этом году, Великая Победа была, есть и будет святой для наших народов, подчеркнули собеседники.


Опубликовано: 17:18 05/05/2020

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