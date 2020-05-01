



Новая дорога свяжет село Богдановка с селом Ивановка и административным центром коммуны - Исерлией. В Богдановке живут лишь несколько десятков человек. И долгое время до них не могла доехать даже скорая помощь. Медики оставляли машину в соседнем селе и пешком шли к своим пациентам. Администрация коммуны обратилась к Бессарабскому районному совету, и там нашли средства на новую дорогу.



Богдановка долгое время было буквально отрезана от остального мира. Она входит в состав коммуны Исерлия, и добираться до административного центра, или до Бессарабки, можно было на поездке. Сейчас такой возможности нет. Отсюда и возникла необходимость строительства новой автомобильной дороги.



ЛЮДМИЛА РОТАРЬ, ПРИМАР КОММУНЫ ИСЕРЛИЯ



«Мы просили районный совет, чтобы они забрали у нас эту дорогу, потому что да – это село одно из самых маленьких, но оно есть, и люди там живут. Более 10 домов. Здесь живут около 30 человек, они не должны быть отрезаны от мира сего.



Они по кругу должны добираться до примарии, до Исерлии, а прямой дороги как таковой нет у нас и на моей памяти, не было. Вы представьте, скорая приехала, дальше медики идут пешком».



Жительница Богдановки рассказала, что как-то вызывала скорую помощь, но медики не смогли добраться до больного на машине. Им пришлось оставить транспорт в соседней Ивановке, и идти до Богдановки пешком, ещё и ночью.



«Когда мой супруг умер, говорю вам честно – он проснулся в 4 утра, у него случился инфаркт и он скончался. Я тогда вызвала скорую помощь, а она приехала аж через 45 минут, я уже и плакала, и ругалась, и молила что-нибудь сделать, может мой супруг, ещё жив».



Дорогая должна была строиться за счет средств коммуны Исерлия, но скудный местный бюджет не позволял начать строительство. Помогла инициатива президента, благодаря которой дорожный фонд Бессарабского района увеличился без малого в два раза - с одного миллиона 300 тысяч леев до двух миллионов 500 тысяч. Так и нашлись деньги на строительство новой долгожданной дороги. Сейчас ждут разрешения от ГП «Железная Дорога Молдовы», чтобы сделать переход через пути и завершить стройку.



ПЕТР ПУШКАРЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЕССАРАБСКОГО РАЙОНА



«Мы приняли решение в этом году выделить определенную сумму денег, для того, чтобы привести в порядок эту дорогу.



Если мы не будем думать о наших небольших населенных пунктах, придёт время и там вообще никого не останется. Наши села будут умирать. А для того, чтобы наши села жили и сюда приезжали люди – нужно создавать условия: дороги, водопровод, освещение. Будем это делать».



Петр Пушкарь уточнил, что деньги из районного дорожного фонда предназначались для других проектов, но ввиду острой необходимости руководство решило поддержать жителей села Богдановка. Также в скором времени до этого населенного пункта дойдет и водопровод. Соответствующий проект уже готовится.