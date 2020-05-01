Об этом глава государства заявил в эфире программы «Президент отвечает»:



«Сейчас в стране есть стабильная правящая коалиция. Я думаю, что если она сохранится, мы сможем справиться и с пандемией, и с экономическим кризисом. Но если демократы решат, что им выгоднее идти на досрочные выборы — пойдем.



Партия социалистов сейчас находится в своей лучшей политической форме, и мы готовы к этому, но, конечно, будем делать всё возможное для того, чтобы не допустить роспуска парламента и политического кризиса.



А тем, кто требует досрочных выборов, хочется сказать:



«Хорошо подумайте о том, что загадываете, потому что задуманное может произойти». Уверен, что результаты социалистов в этом случае вас отнюдь не порадуют».