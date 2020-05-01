Додон — оппонентам: В случае досрочных выборов, результаты социалистов вас отнюдь не порадуют
Об этом глава государства заявил в эфире программы «Президент отвечает»:
«Сейчас в стране есть стабильная правящая коалиция. Я думаю, что если она сохранится, мы сможем справиться и с пандемией, и с экономическим кризисом. Но если демократы решат, что им выгоднее идти на досрочные выборы — пойдем.
Партия социалистов сейчас находится в своей лучшей политической форме, и мы готовы к этому, но, конечно, будем делать всё возможное для того, чтобы не допустить роспуска парламента и политического кризиса.
А тем, кто требует досрочных выборов, хочется сказать:
«Хорошо подумайте о том, что загадываете, потому что задуманное может произойти». Уверен, что результаты социалистов в этом случае вас отнюдь не порадуют».
«Сейчас в стране есть стабильная правящая коалиция. Я думаю, что если она сохранится, мы сможем справиться и с пандемией, и с экономическим кризисом. Но если демократы решат, что им выгоднее идти на досрочные выборы — пойдем.
Партия социалистов сейчас находится в своей лучшей политической форме, и мы готовы к этому, но, конечно, будем делать всё возможное для того, чтобы не допустить роспуска парламента и политического кризиса.
А тем, кто требует досрочных выборов, хочется сказать:
«Хорошо подумайте о том, что загадываете, потому что задуманное может произойти». Уверен, что результаты социалистов в этом случае вас отнюдь не порадуют».
Опубликовано: 19:50 01/05/2020
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