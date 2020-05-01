



В завершении выпуска хотим вернуться к теме сегодняшнего праздника. Многие кишинёвцы отметили Первомай прогулкой в парке, но, конечно, с соблюдением всех положенных ограничений. В этом убедилась наш корреспондент Виктория Парфентие.



„Праздник нравится всем. Это Международный День тех, кто трудится. Сегодня мы особенно скучаем по природе, по звукам окружающей среды, по пению птиц. Мы соблюдаем дистанцию и желаем всем здоровья”.



„Я до сих пор не выходила из дома. Мы выходили на балкон, на террасу. Теперь мы наслаждаемся свежим воздухом. Я читала статьи о том, что вирус не выживает, когда солнце, ветер. Надеюсь, мы скоро избавимся от коронавируса”.



„Всё также, как и в другие годы. Мы рады, что у нас есть свободное время, и что мы можем провести его с семьей в парке.”



Мы хотим пойти в парк после двух месяцев пребывания дома " ребенок: "Мне нравится”.