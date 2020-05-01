



К 75-летию победы в Великой Отечественной Войне каждому ветерану будет вручена памятная медаль. Первые награждения прошли в России в конце января, а теперь медали вручают и ветеранам Молдовы. Сегодня наш корреспондент Илона Велрашко стала свидетелем первого такого вручения.



Анатолий Николаевич Кондырев родился в Сибири в городе Томске в 1925 году. Ещё мальчиком он слышал разговоры отца о возможном нападении фашистов, о том, что может случиться война.



Анатолий Николаевич закончил минометное артиллерийское училище имени Леонида Красина и в 1941 ушел на фронт.



Анатолий Кондырев, ветеран вов

«Знаете, страшно было после, ни когда идут бои, наступления, или противник, было не страшно. А вот на следующий день, когда это все заканчивалось, я думал Господи, что же там такое творилось».



Кондырев был среди тех, кто брал Берлин. За участие в этой операции ему была объявлена благодарность приказом Верховного Главнокомандующего Маршала Советского Союза товарища Сталина.



Анатолий Кондырев, ветеран вов

«Для меня война закончила в Берлине. До 2-го мая в Берлине на улицу было не возможно выйти, стреляли везде. Немцы прятались, стреляли, обстреливали. А второго мая утром, проснулся, вышел из убежища, и увидел, как солдаты просто играют, и никто не стреляет. Говорил им убьют, они говорят нет не убьют. И только потом мы узнали, что Берлин сдался».



Анатолию Николаевичу уже 95 лет. Среди его многочисленных наград - орден Отечественной войны, медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина». Сегодня на груди ветерана появится еще одна медаль. В ознаменование 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, по инициативе президента Игоря Додона ветеранам Молдовы вручают памятные медали.



Виктор Гайчук, Председатель союза ОФИЦЕРОВ

«Эта медаль, изготовлена по решению стран СНГ, семидесятипятилетняя памятная, юбилейная медаль в честь победы в 45 году от 9 мая. Вручается только ветеранам, участникам этой великой битвы».



В прошлые годы церемония вручения наград ветеранам проходила в торжественной обстановке, в военкоматах или в военных центрах. В этом году по понятным причинам вручение проходит не в боевой, а в домашней обстановке.



Алексей Петрович, руководитель общественной организации «Национальный комитет «Победа»

«Это было реализуемо тогда когда и сами участники войны были помоложе и могли передвигаться, и не было условий той беды, которая сейчас царит во всем мире. Поэтому сейчас мы соблюдая все меры безопасности, прежде всего безопасности ветеранов, соблюдая социальную дистанцию, защитные меры мы вручили эти награды и вручаем эти награды на дому, приезжая к каждому ветерану лично, вручая медаль и подарки».



Памятные медали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне получат ветераны, труженики тыла, и граждане приравненные к ним. В нашей стране их 394 человека. Илона Ведрашко, Виктор Могылдя, Accent TV.