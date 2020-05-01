В Молдове зарегистрировано 83 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Таким образом, общее число заболевших составило 3980 человек.



За последние сутки был обработан 801 тест на выявление опасной инфекции.