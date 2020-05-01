Срочно! 83 новых случая заражения COVID-19
В Молдове зарегистрировано 83 новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Таким образом, общее число заболевших составило 3980 человек.
За последние сутки был обработан 801 тест на выявление опасной инфекции.
За последние сутки был обработан 801 тест на выявление опасной инфекции.
Опубликовано: 17:07 01/05/2020
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