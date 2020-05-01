



Праздничный Марш Победы перенесён в этом году с 9 Мая на 24 августа – годовщину освобождения нашей страны от фашистских захватчиков. Решение было принято руководством в связи с пандемией. Но несмотря на отсутствие массовых праздничных мероприятий, ветераны ВОВ – истинные герои этого важного праздника – не будут забыты. Также как и не отменяется акция «Бессмертный полк». Об этом в ходе выпуска «Президент отвечает», рассказал Игорь Додон, уточнив, что все ветераны ВОВ получат поздравления на дому по случаю 75-й годовщины Победы над фашизмом.



Президент рассказал, что акция «Бессмертный полк», приуроченная ко Дню Победы, состоится в интернете.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Давайте с понедельника запустим в интернете флэшмоб «Бессмертный полк». Я призываю, чтобы каждый день, начиная с понедельника и до 9 Мая, мы выставляли бы в интернет фото своих отцов, дедов, прадедов, которые участвовали в ВОВ. С комментариями, с историей. Я думаю, что этот он-лайн «Бессмертный полк» будет поддержан очень многими гражданами РМ».



Игорь Додон подчеркнул, что сам начнет этот флэшмоб и примет активное участие в он-лайн акции, призвав всех поддержать её в память о Великой Победе. 9 мая глава государства вместе с председателем парламента и главой правительства возложат цветы к вечному огню на мемориале «Вечность».