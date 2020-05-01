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ПОДВИГ ГЕРОЯ, ОТЛИТЫЙ В БРОНЗЕ



К 75-ти-летию Великой Победы в Минске появится памятник Герою Советского Союза, нашему земляку - Ивану Солтысу. Он участвовал в освобождении не только Молдовы, но и Беларуссии, а также Украины и Польши. Над скульптурой героя - работает народный художник Чеченской Республики и Дагестана - Хизри Асадулаев. Из мастерской автора наш репортаж.

Сегодня фамилию Ивана Солтыса носят улицы, школа и музей. Его барельефы на улицах Минска - архитектурное напоминание о подвиге советских воинов. В руках скульптора Хизри Асадулаева воспоминания о войне превращаются в скульптуры. А её участники обретают бронзовые силуэты.

ХИЗРИ АСАДУЛАЕВ - СКУЛЬПТОР
«Это так называемая петля, инструмент и сейчас вот идет завершающий этап, когда практически работа готова. После того как работа будет отформована в гипсе и восковая модель будет изготовлена, то по восковой модели уже прорабатываешь и уточняешь все эти тонкости, нюансы, подчеркиваешь какие-то линии».

Национального героя Молдовы скульптор из Дагестана увидел в динамике. В бронзе - подлинная история Ивана Солтыса. Секунда до того, как молодой парень закроет сектор обстрела, грудью бросится на амбразуру. До этого пулеметчик уничтожил три точки врага, когда в составе 116 стрелковой дивизии у села Луизенталь форсировал реку Бобёр. Идею установки бюста красноармейцу высказал президент Игорь Додон, она была подержана молдавской диаспорой в Мнске и Посольством Молдовы в Белорусси. Будущего автора монумента выбирали из 14 эскизных проектов.

ХИЗРИ АСАДУЛАЕВ - СКУЛЬПТОР
«Известно, что у него закончились патроны, уже и гранат не осталось, потому как он уничтожил первый дот немецкий, и вот он был еще и ранен ко всему. И вот эта безысходность с одной стороны, с другой решительность его я и хотел показать в этой работе».

Суровый профиль со сдвинутыми бровями, распахнутая гимнастерка и автомат ПэПзШа в руке пулеметчика. Именно с этим оружием Солтыс отправился в последний бой. Образ героя восстанавливали из архива, по единственному портрету, на котором Ивану всего 13. Пока герой в глине, рука и оружие вылеплены из пластилина. Отливать скульптуру будут в бронзе. Высота памятника, с учетом постамента, составит три с половиной метра. А его вес более трёх тонн 180 кг.

ХИЗРИ АСАДУЛАЕВ - СКУЛЬПТОР
«Для молдовы Солтыс не просто герой советского союза, он как национальный герой, молодой человек повторивший подвиг Александра Матросова. Поэтому и внимание к Солтысу большое. Здорово, что в Беларуси уделяют такое большое внимание именно памяти всех тех, кто освобождал Беларусь, кто воевал».

Из мастерской Герой Советского Союза в бронзе отправится на место установки. Памятник появится в Минске на пересечении улиц Солтыса и Ваупшасова. Постамент будет выполнен из гранитного блока, площадка из плит перед памятником рассчитана на сотню человек, чтобы каждый мог прийти и отдать дань подвигу героя.



Опубликовано: 16:55 01/05/2020




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