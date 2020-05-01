



Мир! Труд! Май! Этот лозунг, знакомый многим с детских лет, сегодня не прозвучит на улицах нашего города. Не будет сегодня и традиционных первомайских маршей. Но это не повод забывать о важном празднике – Международном дне солидарности трудящихся. Руководство страны поздравило население с 1ым Мая – с праздником дружбы, труда, единства и согласия всех трудящихся.



Президент Игорь Додон подчеркнул, что «создание рабочих мест, обеспечение нормальных условий труда и снижение уровня безработицы – стратегические цели, которые стремится реализовать руководство страны». Президент отметил, что именно поэтому для власти одним из приоритетов является «создание рабочих мест для молодежи, выпускников образовательных учреждений и специалистов здесь - дома!».



Глава государства напомнил, что кризис и пандемический и вызванный им экономический, несколько изменили планы, но «консенсус, упорство, совместные усилия и взаимопомощь руководства страны, профсоюзов, работодателей и людей, на плечах которых лежит груз выполнения работы, сделают возможным осуществление столь необходимых преобразований». «Уверен, что достижение этих целей в наших силах, но только если мы объединимся, и будем работать сообща», - подытожил президент Молдовы.



С поздравлением ко всем трудящимся обратилась и председатель парламента Зинаида Гречаный, заявив, что «сегодня нам как никогда нужны солидарность, единство и конструктивизм!», потому что не только Молдова, но и весь мир борется с пандемией, изменившей образ жизни людей. Спикер напомнила, что «наши родители строили, камень за камнем города и села Молдовы. «Давайте будем достойны этого примера труда и патриотизма и посвятим силы и знания развитию и процветанию нашей страны!», подчеркнула Зинаида Гречаный.