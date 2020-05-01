



Продовольственный кризис Молдове не грозит, запасов зерновых достаточно. Об этом президент Игорь Додон заявил в эфире очередного выпуска «Президент отвечает». Додон уточнил, что сертификаты на экспорт зерновых, практически, не выдаются, а в ближайшее время будет принято официальное решение о запрете экспорта зерновых.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Запасы пшеницы и кукурузы у нас есть, т.е., от голода мы не умрем. Запасы зерновых в Молдове есть. Экспорт зерновых был частично приостановлен, а в последнее время остановлен полностью, поэтому, пшеница, которая есть в стране в стране и останется. Этих запасов нам хватит до нового урожая. Понимаем, что урожай зерновых может быть достаточно низким в этом году, но надеемся, что начнутся дожди уже в эти дни. Вот, даже на меня упала первая капля».



Президент отметил, что цена на пшеницу на внутреннем рынке несколько увеличилась. В связи с этим, Додон сообщил, что получил заверения в том, что цена на хлеб не повысится.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Я заметил, что уже немного увеличилась цена на пшеницу в Молдове. Когда я был в Шолданештах, в местной пекарне, там подтвердили, что цена на пшеницу уже составляет 3 лея 80 банов, иногда и 4 лея. Поэтому я выступил с обращением к хлебобулочным предприятиям, чтобы они не допускали роста цен на хлеб в этот непростой период».



Президент призвал политиков, которые критикуют действия государства, поддержать отечественного производителя. Приобретать только товары, произведенные в Молдове. Покупать в магазинах молдавскую продукцию для поддержки местного производителя Игорь Додон призвал и все население страны.

ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ



«Я предлагаю дать старт национальной кампании «Покупаем местную продукцию» для того, чтобы поддержать местного производителя. Это касается всей продукции, и продуктов питания, и одежды, и всего. Поэтому, покупаем молдавское!».



Президент сообщил, что власти готовят ряд мер для поддержки аграрного сектора, который в нынешнем году страдает из-за неблагоприятных климатических условий и засухи.