



1 мая – День международной солидарности трудящихся – в этом году приобрёл особый смысл. Борьба с коронавирусом, закрывшим границы, остановившим производство и спровоцировавшим рекордный рост безработицы во всём мире – показала, что солидарность – это не пустое слово, и защита прав трудящихся как никогда снова становится актуальной.



131 год назад участники Парижского конгресса II Интернационала объявили 1 мая Днём солидарности рабочих всего мира в память о погибших в Чикаго американских демонстрантах, боровшихся за свои права. Тогда основным требованием митингующих было установление 8-часового рабочего дня. Сегодня международный день солидарности трудящихся приобретает новое звучание – речь вообще идёт о праве на труд как одного из важнейших прав человека. Пандемия коронавируса создала новую экономическую реальность – границы между государствами закрыты, в целом ряде стран введен жесткий режим самоизоляции, приостановлены производства, люди массово теряют работу.



Данные о росте безработицы в мире напоминают сводки с фронта. В США из-за эпидемии коронавируса за месяц работу потеряли более 30 млн человек. Только за прошлую неделю заявление на получение пособия по безработице подали почти 4 млн американцев. Американские эксперты говорят, что безработица в США уже побила все рекорды – её темпы в пять раз выше, чем на пике финансово-экономического кризиса 2009 года.



Число временно безработных во Франции превысило 6 млн человек. С начала карантина к особому режиму, который позволяет не увольнять сотрудников в случае временных трудностей, прибегло почти 700 тыс. французских предприятий. Государству меры по спасению рабочих мест обойдутся в миллиарды евро. В Испании тоже рапортуют об анти-рекордах – почти 4 млн безработных. В Германии без постоянного источника дохода остались почти 3 миллиона человек.

В этих условиях защита прав трудящихся как никогда снова становится актуальной. А одним из основных защитников этих прав в условиях пандемического кризиса становится государство. Реальность-2020: через 131 год празднования Первомая уже не трудящиеся на митингах и акциях протеста отстаивают своё право на труд, повышение зарплат и социальные льготы, а государство через пакеты антикризисных мер пытается сохранить рабочие места и обеспечить источники дохода для своего населения. День международной солидарности трудящихся в этом году приобрёл совершенно новый смысл: теперь уже не работники против работодателей или государства, а государство вместе с работодателями и работниками против коронавируса, критических природных факторов и экономического кризиса, вызванного пандемией.