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Серьезное ДТП на Буюканах. Два автомобиля сильно повреждены


Серьезная авария произошла на пересечении улиц Цэрий и 27 Марта в секторе Буюканы, передает echipa.md.

В результате ДТП один автомобиль перевернулся на крышу, а второй получил серьёзные технические повреждения. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, за рулём перевернувшейся машины марки Dacia находился 40-летний мужчина. Вторым автомобилем, марки Toyota, управлял 26-летний водитель.

Согласно предварительным выводам правоохранителей, он и виновен в аварии, так как не уступил дорогу машине, у которой был приоритет. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Виновнику ДТП грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

Серьезное ДТП на Буюканах. Два автомобиля сильно повреждены


Опубликовано: 16:17 01/05/2020

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