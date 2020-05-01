Румынские медики отказались от денег, предложенных Ренато Усатым
Румынские медики, которым мэр Бельц Ренато Усатый выдал по тысяче долларов США, сегодня вернули деньги.
- Это гуманитарная миссия, а жест мэра должен быть направлен на другие цели. Врачам платит румынское государство. Они оставили дома детей, семьи и приехали в Молдову спасать жизни. Это вопрос морали, а не денег, - заявил один из медиков.
Стоит отметить, что Ренато Усатый не пришел на встречу с врачами. Конверты с деньгами врачи вернули вице-мэру Бельц Татьяне Дубицкой.
- Это гуманитарная миссия, а жест мэра должен быть направлен на другие цели. Врачам платит румынское государство. Они оставили дома детей, семьи и приехали в Молдову спасать жизни. Это вопрос морали, а не денег, - заявил один из медиков.
Стоит отметить, что Ренато Усатый не пришел на встречу с врачами. Конверты с деньгами врачи вернули вице-мэру Бельц Татьяне Дубицкой.
Опубликовано: 13:36 01/05/2020
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