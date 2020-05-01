Цифровая библиотека educatieonline.md, созданная примарией Кишинева, содержит 1000 видеоуроков. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.



По его словам, это лишь половина всего объема материалов, которые предполагается сделать на первом этапе проекта.



Эти видеоуроки доступны всем школьникам страны. В последующем на educatieonline.md появится еще 817 новых видеоуроков.



Все видеоуроки можно также посмотреть в Youtube и на телеканалах страны. Операторы телевидения IPTV Moldtelecom, StarNet и Arax предоставили 24 телевизионных канала из своей сетки вещания для трансляции видеоуроков. Также 30 апреля телевизионный оператор TV Sat начал транслировать уроки на региональных телеканалах: Дондюшаны, Дрокия и Оргеев.



— Благодарю всех учителей, актеров и журналистов, 35 команд, задействованных в съемке, монтаже и редактировании, всех координаторов и волонтеров, которые все еще продолжают ежедневно работать и управлять этим масштабным рабочим процессом. Благодарю также партнеров, оказывающих нам поддержку, — сказал столичный градоначальник.



Он призвал учащихся и родителей с уверенностью использовать платформу educatieonline.md для продолжения процесса дистанционного обучения.