Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
МИД РФ прокомментировал реакцию молдавской оппозиции на российский кредит
 

Цифровая библиотека «Онлайн обучение» содержит 1000 видеоуроков


Цифровая библиотека educatieonline.md, созданная примарией Кишинева, содержит 1000 видеоуроков. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, это лишь половина всего объема материалов, которые предполагается сделать на первом этапе проекта.

Эти видеоуроки доступны всем школьникам страны. В последующем на educatieonline.md появится еще 817 новых видеоуроков.

Все видеоуроки можно также посмотреть в Youtube и на телеканалах страны. Операторы телевидения IPTV Moldtelecom, StarNet и Arax предоставили 24 телевизионных канала из своей сетки вещания для трансляции видеоуроков. Также 30 апреля телевизионный оператор TV Sat начал транслировать уроки на региональных телеканалах: Дондюшаны, Дрокия и Оргеев.

— Благодарю всех учителей, актеров и журналистов, 35 команд, задействованных в съемке, монтаже и редактировании, всех координаторов и волонтеров, которые все еще продолжают ежедневно работать и управлять этим масштабным рабочим процессом. Благодарю также партнеров, оказывающих нам поддержку, — сказал столичный градоначальник.

Он призвал учащихся и родителей с уверенностью использовать платформу educatieonline.md для продолжения процесса дистанционного обучения.


Опубликовано: 13:32 01/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Ион Чебан: Видеоуроки для школьников будут транслироваться по телеканалам
  • Biblioteca digitală educatieonline.md a ajuns la 1000 de lecții video. Ion ...
  • Ион Чебан призвал кишиневцев работать дистанционно
  • Обучение на «удаленке»
  • Примар Кишинева отправился с рабочим визитом в Турцию







    • Все новости

    Румынские медики отказались от денег, предложенных Ренато Усатым
    Цифровая библиотека «Онлайн обучение» содержит 1000 видеоуроков
    Covid-19: Ситуация в Молдове лучше, чем во многих европейских странах
    С 4 мая ношение защитных масок в общественном транспорте станет обязательным
    Игорь Додон: В этом году ветеранов ВОВ поздравят с Днем Победы на дому
    Президент объяснил, почему оппозиция противится российскому кредиту: Она очень хочет, чтобы власти стали неплатежеспособными
    МИД РФ прокомментировал реакцию молдавской оппозиции на российский кредит
    Богдан Цырдя: 1 мая – это день борьбы и веры в справедливость!
    Зинаида Гречаный поздравила жителей Молдовы с 1 Мая
    Обращение президента Игоря Додона по случаю Международного Дня солидарности трудящихся
    COVID-19: 1272 пациента полностью излечились
    Президент Игорь Додон: У Молдовы достаточно запасов зерновых
    Румынские врачи прибыли в Молдову для оказания помощи в борьбе с СOVID-19
    СРОЧНО! 126 новых случаев заражения коронавирусом
    Глава государства провел встречу с председателями профильных комиссий Совета гражданского общества (ВИДЕО)
    1 мая вступает в силу решение о субсидировании предприятий, которые взяли кредиты в банках
    Майя Санду о коалиции с «группой Канду»: Никогда не поздно сделать что-то хорошее для страны!
    В Дрокиевском районе обнаружен труп ребенка
    Президент обсудил с руководителями строительных компаний меры по преодолению последствий кризиса (ВИДЕО)
    Ион Чебан: Предпринимаем все меры, чтобы неприятный запах не вернулся в столицу
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV