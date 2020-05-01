Начиная с 4 мая, все пассажиры общественного транспорта обязаны будут носить защитные маски. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.



Отметим, с понедельника троллейбусы и автобусы в Кишиневе и Бельцах вернутся к штатному режиму работы.



«С целью снижения риска передачи коронавирусной инфекции, начиная с 4 мая 2020 года, в общественном транспорте обязательно нужно будет прикрывать лицо маской, включая самодельные средства защиты, одноразовые или многоразовые», - говорится в решении комиссии.



За несоблюдение этих требований граждан могут привлечь к административной ответственности.