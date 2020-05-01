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Игорь Додон: В этом году ветеранов ВОВ поздравят с Днем Победы на дому



Глава государства в ходе программы «Президент отвечает» сказал, что из-за пандемии в этом году не будут организованы массовые мероприятия 9 мая.

- 9 мая – это святой для нас праздник, это День Победы. Но в этом году из-за пандемии мы не можем организовать манифестации, - пояснил Додон.

Президент призвал граждан присоединиться к онлайн акции «Бессмертный полк».

- Призываю каждый день, до 9 мая, выставлять фотографии родителей, дедушек и бабушек, которые участвовали в войне, и небольшой комментарий. Лично я начну с понедельника этот флэшмоб и призываю каждого присоединиться, - сказал глава государства.

9 мая президент страны совместно с председателем парламента и главой кабмина возложат цветы на мемориале «Вечность». Все мероприятия, посвященные Дню Победы, перенесены на 24 августа – в День освобождения Молдовы от фашистской оккупации.


Опубликовано: 12:31 01/05/2020

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