

Глава государства в ходе программы «Президент отвечает» сказал, что из-за пандемии в этом году не будут организованы массовые мероприятия 9 мая.



- 9 мая – это святой для нас праздник, это День Победы. Но в этом году из-за пандемии мы не можем организовать манифестации, - пояснил Додон.



Президент призвал граждан присоединиться к онлайн акции «Бессмертный полк».



- Призываю каждый день, до 9 мая, выставлять фотографии родителей, дедушек и бабушек, которые участвовали в войне, и небольшой комментарий. Лично я начну с понедельника этот флэшмоб и призываю каждого присоединиться, - сказал глава государства.



9 мая президент страны совместно с председателем парламента и главой кабмина возложат цветы на мемориале «Вечность». Все мероприятия, посвященные Дню Победы, перенесены на 24 августа – в День освобождения Молдовы от фашистской оккупации.