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МИД РФ прокомментировал реакцию молдавской оппозиции на российский кредит
 

Президент объяснил, почему оппозиция противится российскому кредиту: Она очень хочет, чтобы власти стали неплатежеспособными


Игорь Додон считает, что политические оппоненты очень хотят, чтобы власти не могли выплачивать зарплаты и пенсии, и по этой причине обратились в Конституционный суд, чтобы заблокировать получение российского кредита в 200 млн. евро.

Глава государства заявил в ходе программы «Президент отвечает», что, если КС аннулирует это соглашение, тогда расходы бюджета придется сократить на 4 млрд леев.

- Речь идет о дорогах, ведь мы обещали каждому селу по 1 млн. леев и выделили эти деньги, о социальной помощи, о помощи предпринимателям, о компенсации процентных ставок по кредитам экономическим агентам, 2775 леев платим безработным, 600 млн для системы здравоохранения, - заявил президент.

По словам Додона, истерика вокруг российского кредита касается не условий займа, а того факта, что именно российские партнеры решили помочь Молдове. Глава государства заявил, что страна нуждается в этих средствах, чтобы сохранить стабильность бюджета. Из-за экономической рецессии доходы бюджета снизились в два раза, а расходы невозможно сократить, так как пенсии и зарплаты необходимо выплачивать вовремя.

- Мы обратились и к Востоку, и к Западу, чтобы получить поддержку. Первыми, кто отреагировал, были наши партнеры из Российской Федерации. Можем обсуждать, насколько условия подходящие, но вижу, что уже многие оппоненты, которые ранее критиковали нас, говорят, что условия очень хорошие, - сказал Игорь Додон.

Президент снова обратился к тем, по чьей инициативе КС рассмотрит вопрос о выделении российского кредита.

- Канду, Санду и все остальные: верните украденный миллиард долларов и тогда не будет необходимости в российских деньгах. Или если европейцы, американцы готовы предоставить 400-500 млн на тех же условиях, то пусть выделят. Мы их инвестируем в экономику, - заявил глава государства.


Опубликовано: 11:37 01/05/2020

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