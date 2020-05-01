Департамент информации и печати МИД России выступил с комментарием по поводу реакции в Молдове на соглашение о льготном российском кредите.



Приводим текст заявления полностью:



"Вызывает недоумение реакция, которую вызвало в определенных политических кругах Кишинева соглашение о предоставлении Молдавии российского кредита на сумму 200 млн евро. Речь о нем шла с конца 2019 года, информация обсуждалась в молдавских и российских СМИ. После необходимых согласований соглашение было подписано, а затем ратифицировано молдавским парламентом. Однако сейчас его судьбу решает Конституционный суд, который приостановил вступление документа в силу.



Удивлены, что некоторые молдавские политики усмотрели политическую подоплеку в искреннем желании России помочь народу Молдавии в сложный период борьбы с пандемией коронавируса и преодоления социально-экономических трудностей. Они называют соглашение непрозрачным и кабальным.



Хотели бы напомнить, что переговоры о российском кредите начались по просьбе руководства Молдавии. Она была вызвана в том числе замораживанием международных и европейских займов, которые ранее обещали выделить Кишиневу соответствующие структуры и государства.



Предоставляя кредит, Россия не обуславливает это никакими требованиями. Напротив, аналогичные соглашения Молдавии с ЕС заключаются на определенных условиях. Например, меморандум от 23 ноября 2017 года о выделении Кишиневу 100 млн евро содержал конкретные обязательства Молдавии по продвижению реформ и встраиванию норм ЕС в национальное законодательство.



Российское содействие близкой нам Молдавии является открытым и искренним. С нашей стороны все внутригосударственные процедуры по вступлению в силу кредитного соглашения выполнены. Надеемся, что полученные от российской стороны средства помогут решению проблем, с которыми Молдавия в настоящее время сталкивается, в том числе по преодолению последствий коронавирусной пандемии".