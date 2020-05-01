Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от Партии социалистов Богдана Цырди:





"Поздравляю граждан с 1 Мая – Днем солидарности всех трудящихся! Это день борьбы, день веры в справедливость!



Так, давайте поговорим о справедливости.



Помните, как Запад 4 года подряд требовал от нас расследовать кражу миллиарда, посадить виновных, реформировать юстицию!



Требований было аж 28, и все ради 60 млн евро кредита и 40 млн гранта, потехи ради называемых «макропомощью»!



Так вот, парламент провел расследование по кражи миллиарда.



И что?



США не выдают Плахотнюка, Израиль не выдает нам Шора!



Прокуратура завела уголовные дела на Сырбу, Чиботаря, Таубер, Мораря!



И что? Тут же послы стали обзванивать прокуроров, требовать соблюдать права казнокрадов!



Обратились к ЕС и США с просьбой помочь в возвращении миллиарда – в ответ заморозили нам макропомощь!



Попробовали вернуть аэропорт –так можем потерять еще и Республиканский стадион!



Авиа Инвест (концессионер аэропорта) - тут же обратилась в западные суды! Вы думаете их самые честные суды помогут нам или олигархам? Не знаю.



Требовали от нас реформировать юстицию, назначить независимого прокурора. Реформировали. Оказалось, в КС один судья исполняет приказы одного посла. Его сестра же работает в этом посольстве! Красиво, ничего не скажешь.



С прокурором то же самое. Провели конкурс. Но победил Стояногло. Он оказался независимым от нас. Но вот беда. Он, оказывается, независим и от них! И это нехорошо!



Правильный прокурор – это Владислав Грибинча. 1 Он свояк депутата PAS Литвиненко. 2. Он свой для послов. 3. Он распилил 3 млн евро на реформе юстиции, в результате чего мы получили самую коррумпированную юстицию в мире (по данным Всемирного экономического форума).



Ну ладно, не хотите давать нам Плахотнюка, миллиард, аэропорт – дайте хотя бы обещанные вами 100 млн евро! Молдова же провела кучу реформ, отдала всё, что можно отдать.



А вот вам кукиш. В 2016 – 0. В 2017 - 0. В 2018 - 0. В 2019 - 30 млн под кучу новых условий. В 2020 – еще 8 условий и опять 0!



ЕС обещает то 140 млн, то 1 млрд, то 80 млн – в итоге бюджет не получил даже ящик перчаток.



МВФ дал кредит в $ 235 млн только после того, как дала Россия. Не дай бы Москва, получили бы ту же помощь, что от ЕС. В лучшем случае, 100 млн, в десять траншей, под 50 условий!



Румыния отправила 53 медика и груз с масками и комбинезонами. Спасибо, конечно. Но отправила 27 апреля – под конец карантина, когда уже открыли магазины, фабрики и т.д. И только после того, как Венгрия дала нам помощь! И да - с министром, фанфарами, фотосессиями.



Китай на днях отправил еще одну порцию гумпомощи. Никто и не заметил. Как и помощь России. А всё потому, что забыли про фанфары…".