Председатель Парламента, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный поздравила жителей Молдовы с Международным Днем солидарности трудящихся, и пожелала им здоровья, благополучия и процветания стране.



“Социальная значимость Первомая значительно изменилась за последние десятилетия, а сегодня он приобрел еще и новый оттенок в связи с чрезвычайным положением, введенным для прекращения пандемии. Сотни миллионов людей вынуждены оставаться дома, чтобы защитить свое здоровье и здоровье членов своих семей, в том числе в Республике Молдова. Сотни тысяч рабочих мест были переведены в режим онлайн, другие, к сожалению, были «заморожены»…



Чтобы смягчить негативное влияние на население и предприятия, Парламент принял несколько законодательных мер для поддержки работников и работодателей и увеличил в шесть раз фонд поддержки безработных в государственном бюджете.



Теперь вместе мы должны приложить усилия для преодоления кризиса и борьбы с его последствиями. И для этого нам как никогда нужны солидарность, единство и конструктивизм. Наши родители строили, камень за камнем, города и села Молдовы. Давайте будем достойны этого примера труда и патриотизма и посвятим силы и знания развитию и процветанию нашей страны!” – написала Зинаида Гречаный в своем праздничном послании.