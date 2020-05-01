"Уважаемые сограждане,



Отмечаемый сегодня в большинстве стран мира день 1 Мая – это замечательный праздник дружбы, труда, единства и согласия всех трудящихся.



Создание рабочих мест, обеспечение нормальных условий труда и снижение уровня безработицы в обществе – стратегические цели, которые стремится реализовать руководство страны. Ведь страна не может нормально развиваться, если у нее нет плана по модернизации рынка труда, устранению недостатков в системе. Вот почему, как мы неоднократно заявляли, создание рабочих мест для молодежи, выпускников образовательных учреждений и специалистов здесь, дома, является для нас приоритетом, и именно квалифицированный человеческий потенциал мы считаем самым важным ресурсом, которым располагает наша страна.



Согласен с тем, что отсутствие долгосрочных планов, политические изменения и другие социально-экономические потрясения оказали пагубное влияние на стратегию развития в области труда. Но я убежден, что консенсус, упорство, совместные усилия и взаимопомощь руководства страны, профсоюзов, работодателей и людей, на плечах которых лежит груз выполнения работы, сделают возможным осуществление столь необходимых преобразований.



Уверен, что достижение этих целей в наших силах, но только если мы объединимся и будем работать сообща.



В праздничный день солидарности трудящихся призываю вас внести посильный вклад в процветание Республики Молдова, в повышение благосостояния общества, с тем чтобы возвращение домой наших сограждан, находящихся на чужбине, стало для них удовольствием.



С Днём Труда!"