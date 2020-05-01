По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты на 1 мая, в Молдове 1272 пациента полностью излечились от опасного коронавируса.



Общее число инфицированных составляет 3897 человек.



251 человек находится в тяжёлом состоянии, из них 22 - в крайне тяжелом.