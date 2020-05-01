COVID-19: 1272 пациента полностью излечились
По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты на 1 мая, в Молдове 1272 пациента полностью излечились от опасного коронавируса.
Общее число инфицированных составляет 3897 человек.
251 человек находится в тяжёлом состоянии, из них 22 - в крайне тяжелом.
Общее число инфицированных составляет 3897 человек.
251 человек находится в тяжёлом состоянии, из них 22 - в крайне тяжелом.
Опубликовано: 10:37 01/05/2020
Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!
Читайте также по этой теме: