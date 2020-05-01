Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
МИД РФ прокомментировал реакцию молдавской оппозиции на российский кредит
 

COVID-19: 1272 пациента полностью излечились


По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты на 1 мая, в Молдове 1272 пациента полностью излечились от опасного коронавируса.

Общее число инфицированных составляет 3897 человек.

251 человек находится в тяжёлом состоянии, из них 22 - в крайне тяжелом.


Опубликовано: 10:37 01/05/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • COVID-19: Количество инфицированных достигло 3408 человек, 925 полностью из ...
  • Данные по COVID-19 в Молдове: Всего 1289 случаев заражения, 56 человек полн ...
  • СРОЧНО! 149 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных со ...
  • Минздрав: 18 человек полностью вылечились от коронавируса
  • COVID-19 в Молдове на 30 апреля: 1182 пациента полностью выздоровели







    • Все новости

    Румынские медики отказались от денег, предложенных Ренато Усатым
    Цифровая библиотека «Онлайн обучение» содержит 1000 видеоуроков
    Covid-19: Ситуация в Молдове лучше, чем во многих европейских странах
    С 4 мая ношение защитных масок в общественном транспорте станет обязательным
    Игорь Додон: В этом году ветеранов ВОВ поздравят с Днем Победы на дому
    Президент объяснил, почему оппозиция противится российскому кредиту: Она очень хочет, чтобы власти стали неплатежеспособными
    МИД РФ прокомментировал реакцию молдавской оппозиции на российский кредит
    Богдан Цырдя: 1 мая – это день борьбы и веры в справедливость!
    Зинаида Гречаный поздравила жителей Молдовы с 1 Мая
    Обращение президента Игоря Додона по случаю Международного Дня солидарности трудящихся
    COVID-19: 1272 пациента полностью излечились
    Президент Игорь Додон: У Молдовы достаточно запасов зерновых
    Румынские врачи прибыли в Молдову для оказания помощи в борьбе с СOVID-19
    СРОЧНО! 126 новых случаев заражения коронавирусом
    Глава государства провел встречу с председателями профильных комиссий Совета гражданского общества (ВИДЕО)
    1 мая вступает в силу решение о субсидировании предприятий, которые взяли кредиты в банках
    Майя Санду о коалиции с «группой Канду»: Никогда не поздно сделать что-то хорошее для страны!
    В Дрокиевском районе обнаружен труп ребенка
    Президент обсудил с руководителями строительных компаний меры по преодолению последствий кризиса (ВИДЕО)
    Ион Чебан: Предпринимаем все меры, чтобы неприятный запах не вернулся в столицу
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV