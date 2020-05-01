Президент Игорь Додон: У Молдовы достаточно запасов зерновых
Президент Игорь Додон заявил, что у Молдовы достаточно запасов зерновых. Глава государства в ходе передачи «Президент отвечает» сообщил, что предстоит принять официальное решение об экспорте пшеницы.
- Сейчас сертификаты на экспорт практически не выдаются. Вскоре будет принято официальное решение о запрете экспорта зерновых, - заявил Игорь Додон.
Он заверил, что благодаря запасам госрезерва продовольственная безопасность страны обеспечена.
- Запасы пшеницы в Молдове есть. Мы не умрем с голода. Экспорт был приостановлен, пшеница останется в стране. Этих резервов нам хватит до нового урожая, - отметил глава государства.
Игорь Додон заявил, что стоимость хлеба не изменится, вопреки тому, что цена пшеницы выросла до 4 леев.
- Мы обратились к профильным предприятиям, чтобы они не допускали роста цены на хлеб, - пояснил президент.
Он уточнил, что власти готовят ряд мер для поддержки аграрного сектора, который в нынешнем году страдает из-за неблагоприятных климатических условий и засухи.
Игорь Додон призвал граждан, а также тех, кто критикует действия государства, поддержать отечественного производителя, приобретая только товары, произведенные в Молдове.
- Сейчас сертификаты на экспорт практически не выдаются. Вскоре будет принято официальное решение о запрете экспорта зерновых, - заявил Игорь Додон.
Он заверил, что благодаря запасам госрезерва продовольственная безопасность страны обеспечена.
- Запасы пшеницы в Молдове есть. Мы не умрем с голода. Экспорт был приостановлен, пшеница останется в стране. Этих резервов нам хватит до нового урожая, - отметил глава государства.
Игорь Додон заявил, что стоимость хлеба не изменится, вопреки тому, что цена пшеницы выросла до 4 леев.
- Мы обратились к профильным предприятиям, чтобы они не допускали роста цены на хлеб, - пояснил президент.
Он уточнил, что власти готовят ряд мер для поддержки аграрного сектора, который в нынешнем году страдает из-за неблагоприятных климатических условий и засухи.
Игорь Додон призвал граждан, а также тех, кто критикует действия государства, поддержать отечественного производителя, приобретая только товары, произведенные в Молдове.
Опубликовано: 10:29 01/05/2020
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