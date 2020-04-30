



Продолжаются встречи президента с представителями различных отраслей национальной экономики. Сегодня, Игорь Додон встретился с руководителями строительных компаний, чтобы непосредственно от строителей узнать, с какими проблемами они сталкиваются в период пандемии, и чем государство может им помочь.



ИГОРЬ ДОДОН – ПРЕЗИДЕНТ РМ

«Знаю, что все отрасли экономики пострадали и понимаю, что строительный сектор не стал исключением. Поэтому, я хочу, чтобы мы обменялись мнениями, и вы рассказали, на каком этапе вы находитесь: работаете или не работаете, есть штрафы или нет. И, второй момент, мы должны понять, чем дополнительно вам может помочь государство».



Представители строительного бизнеса рассказали о существующих проблемах. Они заявили о понимании ситуации и того, что спрос на недвижимость восстановится нескоро. В свою очередь, президент заверил, что когда закончится период чрезвычайного положения, он озвучит широкий пакет предложений для каждой отрасли экономики. Он будет направлен в Парламент в качестве законодательной инициативы.



Также, в четверг, Игорь Додон провел рабочее заседание с председателями профильных комиссий Совета гражданского общества при Президенте Республики Молдова, в ходе которого обсуждался широкий спектр вопросов, приоритетными же оставались вопросы пандемии и спровоцированного ею кризиса. Стороны сошлись во мнении, что руководство страны, вопреки спекуляциям некоторых политиков, справляется с кризисной ситуацией, и более того, показатели в Молдове лучше, чем в некоторых европейских странах. Подводя итог, глава государства подчеркнул, что сейчас гораздо более тяжелым является положение в экономике. Руководство страны намерено приложить максимальные усилия, чтобы предотвратить социальную и экономическую дестабилизацию в Молдове.

