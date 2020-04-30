



Министр внутренних дел страны Павел Войку объяснил: зачем ведомство решило провести тендер на закупку 52 новых внедорожников в разгар пандемии. По этому поводу прозвучало немало обвинений в прессе, но министр расставил все точки над «i». Подробности в нашем следующем материале.

Глава МВД Павел Войку сообщил, что средства направлены Евросоюзом в рамках проекта Стратегия развития полиции с 2016 по 2020 годы. И закупка автомобилей – это часть третьего этапа стратегии, который необходимо выполнить.



ПАВЕЛ ВОЙКУ, ГЛАВА МВД

«Мы должны приобрести эти автомобили. В конце этого года, полная оценка проекта будет осуществлена нашими партнерами по развитию, и эти средства будут возмещены РМ. Речь идет о сумме в 1 миллион евро. Если мы не освоим эту сумму, то автоматически отменятся и другие полезные и нужные меры, которые должны получить МВД».



Глава правительства Ион Кику выразил уверенность, что некоторые политики, активно критикующие закупку МВД автомобилей, пытаются ослабить молдавскую полицию, сделав ее неспособной противостоять преступности.



ИОН КИКУ, ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Надежды некоторых на то, что полиция останется без необходимого, должны быть забыты: мы не вернемся в 90-е годы, когда у полиции не было машин, чтобы преследовать преступников! Поэтому, г-н министр, в условиях этого года необходимо тратиться лишь на приоритеты. Понятно, что то, что идет из международных проектов надо освоить, но пополнение технико-материальной базы полиции остается среди приоритетов».



В комментарии нашему телеканалу бывший вице-премьер, министр экономики Александр Муравский выразил недовольство острой критикой, прозвучавшей от оппозиции. По его мнению, оппозиция не разобралась в сути проекта, но поспешила осудить покупку МВД этих машин. Муравский подчеркнул, что эти автомобили крайне необходимы не столько полиции, сколько населению страны. Благодаря новому транспорту полиция сможет оперативно реагировать и быстро приезжать в отдаленные населенные пункты республики.



АЛЕКСАНДР МУРАВСКИЙ – ЭКС-ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР, МИНИСТР ЭКОНОМИКИ

«Сколько возмущения было, что, мол, это не вовремя, что опять тратят деньги и что это схема. Вы хотя бы прочтите тендерный документ, где указано, что машины приобретаются за счет фонда ЕС, по проекту Стратегия развития полиции 2016-2020, т.е., это деньги проекта, который был принят еще 6-7 лет назад, и там нельзя изменить ни одной запятой».



В соответствии со Стратегией развития полиции на 2016-2020 гг., в этом году МВД должно приобрести 52 внедорожника для Генерального инспектората полиции. На это выделено 20 миллионов леев.