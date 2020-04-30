



Рассмотрение Конституционным Судом дела о российском кредите до сих пор одна из главных тем, обсуждаемых в молдавском обществе. Одни считают, что этот вопрос не в компетенции Суд высшей инстанции, другие говорят о политизированности судей КС, а некоторые и вовсе – настаивают на реформировании молдавской системы конституционного контроля. Об этом и не только мы решили поговорить с экс-председателем Конституционного Суда Дмитрием Пулбере.



- Дмитрий Александрович, добрый день, спасибо Вам за то, что нашли время и пришли к нам в студию.



- А Вам спасибо за то, что пригласили.



- Возможно ли в такой ситуации как-то прогнозировать решение, которое будет вынесено 7 мая по поводу российского кредита?



- Я как специалист, что-то понимающий в КС, могу сделать такой прогноз – этот закон, коим было утверждено соглашение о российском кредите – с моей точки зрения должен быть признан конституционным. Потому что оснований, для отмены, для признания этого закона неконституционным я не вижу.

Да и вообще, это не вопрос Конституционного Суда. Это экономический вопрос – и это вопрос правительства. Меня удивляет в принципе, почему КС принял в производство такое обращение. Потому что обращение этих депутатов, оно политизированное, но не сам закон, по которому утвержден кредит. Соглашение по оказанию помощи, или по выделению кредита – оно экономическое.



- Вы говорите о том, что этот вопрос, это ходатайство, было политизировано, но если оно было политизировано – кому это выгодно, как вы считаете?

- В принципе долго искать мы не будем, надо посмотреть на фамилии этих депутатов и какие политические силы они представляют в парламенте. Видимо им и нужен и им выгодно этот ничем не нужный спор в КС.



- Другой вопрос: Некоторые говорят, что в таком виде как сегодня, КС и вовсе не нужен. Другие предлагают поменять его состав, количество судей. Вы как считаете?



- Я знаю об этих точках зрения, в принципе я категорически не согласен с теми, кто говорит, что КС нужно ликвидировать. Это в корне не правильная постановка вопроса. Сам факт существования КС в течение 25 лет говорит о том, что КС нужен. Другое дело чтобы увеличить его состав. Может быть! Где-то до 2000 года у председателя КС при голосовании, или принятии решений было право двух голосов. Было 6 судей, а получалось 7 голосов. Я в то время работал судьей КС, и тогда суд принял решение, которое не понравилось политическим силам, руководившим страной. Изменили тогда закон о КС и убрали право председателя иметь 2 голоса. Поэтому в случае если при голосовании, или принятии решение получается паритет, то есть 3 на 3, оспариваемый акт считается конституционным. А вот дабы этого не было, чтобы было понятно, что КС признает, либо конституционным, либо неконституционным тот или иной правовой акт, логично добавить ещё одного человека. Чтобы было 7 судей, но для этого нужно изменять Конституцию.



- А кто может делегировать 7 судью, как он должен избираться, по вашему мнению, чтобы сохранялся баланс?



- Я бы сказал, что это мог бы сделать президент страны. Но ещё раз говорю, это нужно менять конституцию, это долгий процесс, нужно много времени и это громоздко. То есть минимум год нужно для того чтобы эта процедура прошла через парламент, через КС, потому опять парламент и так далее.



- Спасибо Вам большое за ваше время, приходите к нам ещё.



- Обязательно придём, только приглашайте.



- Конечно, спасибо.