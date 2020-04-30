



878 тестов на наличие коронавируса нового типа проведено в Молдове за последние сутки. Наличие инфекции подтверждено в ста двадцати шести случаях. Все они местного происхождения. В ряде медучреждений зарегистрированы новые очаги заражения. Об этом министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну сообщила по итогам заседания Единого центра управления кризисом.



ВИОРИКА ДУМБРЭВЯНУ – МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«В медицинской системе появилось 2 новых очага заражения. Речь идет об отделение хирургии Института скорой помощи, и речь о районной больнице Сынжерей – 3 отделения: терапия, хирургия и родильное отделение. Хочу подчеркнуть, что все отделения, где была выявлена инфекция – не связаны с лечением короновирусных больных».



Министр отметила, что тактика массового тестирования в медучреждениях продолжает показывать свою эффективность и будет продолжена. С начала пандемии в Молдове подтверждено 3 897 случаев заражения.