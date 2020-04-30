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Новая партия гуманитарной помощи из Китая



Китай снова протягивает руку помощи Молдове в борьбе с пандемией коронавируса. На этот раз китайская компания передала врачам Национального центра догоспитальной медицинской помощи партию средств индивидуальной защиты.

Партия гуманитарной помощи содержит 1 тысячу индивидуальных защитных костюмов и 15 тысяч масок. Директор Национального центра догоспитальной медицинской помощи поблагодарил посла Китая в Молдове за оказанную поддержку.

БОРИС ГОЛОВИН, ДИРЕКТОР НЦСМП
„На протяжении всей пандемии Республике Молдова несколько раз помогал китайский народ. За что мы выражаем искреннюю благодарность. Жест китайского народа в эти трудные для Молдовы моменты в борьбе с инфекцией Covid-19, оказывает поддержку Национальному центру догоспитальной неотложной медицинской помощи, поддержку, которая приходит в виде тысячи индивидуальных защитных костюмов и 15 тысяч защитных масок.”

В свою очередь, китайский посол выразил уверенность, что Молдова справится с временными трудностями и одержит победу в битве с коронавирусом нового типа.

ЧЖАН ИНХУН, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ КНР В РМ
„Благодарим компанию за поддержку управления эпидемиологической ситуацией Правительства М и задействованных в ней людей. Эти материалы обеспечат гарантию медицинскому персоналу, который борется с эпидемией. Во время этой эпидемии международное сообщество должно работать вместе, чтобы справиться с трудностями. Правительство Молдовы и люди активны, и мы считаем, что РМ удастся добиться окончательной победы против данной эпидемии.”

Напомним, ранее Китай предоставил нашей стране четыре партии гуманитарной помощи. Это оборудование и расходные материалы для медицинских учреждений.



Опубликовано: 23:18 30/04/2020




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