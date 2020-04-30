



Очистные сооружения Кишинева снова проинспектировал Генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он проверил, как идут ремонтные работы, направленные на устранение неприятного запаха в бассейнах хранения ила и на платформах хранения геотубов.



Более 20 тысяч кубометров ила, из которых 9 тыс. кубометров уже обезвожено после обработки в центрифуге, было вывезено с очистной станции с 3 февраля текущего года. В настоящее время работы продолжаются, их цель - уменьшить специфический запах ила, накопленного в трех озерах станции за 12 лет.



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«Мы надеемся, что работы закончатся в самое ближайшее время. Но все еще остаются сотни кубометров ила, который ежедневно производят очистные сооружения. Но руководство «APĂ-CANAL» и эксперты говорят, что делают все возможное для устранения неприятного запаха в столице».



Также за указанный период проведены испытания с использованием различных реагентов, уменьшающих запах обезвоженного ила из центрифуг. Результаты будут готовы до 5 мая.



АНАТОЛИЙ ЛИКИЙ, ДИРЕКТОР АО «APĂ-CANAL CHIȘINĂU»

«Всего к нам приезжало более 10 компаний, начиная с Германии, Румынии, России и другие. Специалисты были на месте, взяли пробы, анализы высушенного ила в центрифугах и того, что хранится».



ИОН ЧЕБАН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРИМАР КИШИНЕВА

«Неприятный запах идет непосредственно отсюда, оттуда, где хранится ил, геотубы, и где работают центрифуги. Да, очистные сооружения производят сотни кубометров ила, но главная проблема именно в этой зоне, и мы надеемся, что вскоре всё решится».



В настоящее время над реконструкцией очистной станции работают более 50 её сотрудников и 3 специалиста из Румынии. А 4 мая в Кишинев приедут еще 15 румынских рабочих. По словам генпримара, на будущее - решением проблемы запаха станет строительство очистной станции закрытого типа - по модели развитых стран.

