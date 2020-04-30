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Румынские врачи прибыли в Молдову для оказания помощи в борьбе с СOVID-19


В Молдову прибыла группа врачей из Румынии. В последующие две недели около 40 медработников из соседней страны будут трудиться бок о бок с молдавскими специалистами, спасая жизни пациентов с коронавирусом. Совместные бригады медиков направят в больницы Кишинева, Бельц и Кагула. Встречали группу врачей, прибывших из соседней страны, в Республиканской клинической больнице имени Тимофея Мошняги.

Помимо врачебной помощи, Румыния готова предоставить нашей стране медицинское защитное снаряжение и медикаменты. Об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, прибывший сегодня с официальным визитом в нашу страну.

"Правительство Румынии сегодня на своем заседании примет решение о предоставлении существенной помощи Республике Молдова, которая состоит из оборудования, необходимого для борьбы с пандемией COVID-19. 500 тысяч масок, 50 тысяч комбинезонов, лекарства, и, конечно же, к этому добавят и другое снаряжение. На днях я уже одобрил проект решения правительства Румынии. Речь идет о расходах примерно в 3,5 миллионов евро", - отметил Богдан Ауреску.

Глава внешнеполитического ведомства Молдовы Олег Цуля отметил, что помощь коллег из Румынии необходима нашей стране.

"Эта щедрая поддержка, включая партию санитарных материалов, предложенная румынскими властями, очень важна для наших больниц. Она призвана поддержать усилия правительства Республики Молдова в борьбе с пандемией COVID-19. Это решение еще раз демонстрирует солидарность Румынии с Республикой Молдова и является еще одним красноречивым примером особой важности стратегического партнерства, которое существует между нашими странами", - отметил глава МИДЕИ Олег Цуля.

В свою очередь, глава министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбрэвяну поблагодарила румынских медиков за проявленные отвагу и смелость в это трудное время.

"Эта помощь очень ценна, потому что это идет от сердца к сердцу и направлена на укрепление системы здравоохранения и спасение жизней. Я хочу выразить свою благодарность, потому что в течение нескольких лет Республика Молдова получала поддержку, участвовала в проектах, которые поступали из Румынии. Я выражаю свою благодарность и признательность за помощь, которую оказывают медицинские работники, помощь, которая оказывается именно в такие, сложные для Республики Молдова моменты. Помощь благодаря вашему участию, уважаемые медработники, проявляется в смелости, преданности и профессионализме", - отметила Думбрэвяну.

Власти Румынии также подарили нашей стране 10 транспортировочных изолирующих боксов.


Опубликовано: 21:25 30/04/2020

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